В Госдуме РФ вновь вспомнили о "притеснении русскоязычных" в Украине и нажаловались в ООН и ПАСЕ

В России депутаты Государственной Думы России вновь вернулись к привычным пропагандистским штампам и заявили о якобы притеснении русскоязычных граждан в Украине в связи со вступлением в силу ст. 30 языкового закона об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания.

Соответствующая информация размещена на сайте Госдумы. В ней уточняется, что депутаты страны-агрессора приняли постановление о заявлении "О нарушении основополагающих прав человека в Украине в связи с новыми запретами на использование русского языка".

В Думе назвали "недопустимыми запреты и гонения на русский и другие языки, осуществляемые в Украине под предлогом защиты государственного украинского языка" и потребовали "остановить эту порочную практику".

Российские депутаты заявили, что "ждут от Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Парламентской ассамблеи Совета Европы, парламентов стран мира ее осуждения".

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