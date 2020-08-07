В России внезапно набросились на Маска из-за полета Crew Dragon на МКС: о батуте уже не вспоминают

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска вряд ли способен так же быстро добираться до МКС, как российские.

По его словам, значимость первого за девять лет успешного запуска американского корабля "преувеличена". Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

"То, что появился Crew Dragon, и то, что он прошел испытания, если отбросить всю пропагандистскую американскую шелуху, что они лидеры в мире… С чего они вообще лидеры в мире? Десять лет их на горизонте не было, а теперь летают, как мы. Пусть они теперь полетают так же быстро, как мы летаем", – возмутился Рогозин успехом Маска.

Глава "Роскосмоса" согласился, что американский многоразовый корабль – шаг вперед, но у России, по его словам, нет необходимости создавать такой же.

Также он выразил убеждение, что космические корабли Crew Dragon и Starliner от Boeing – более комфортные, но являются "лишь аналогами" российского "Союза МС".

"Я не думаю, что Crew Dragon способен за три часа до МКС долететь. Crew Dragon от SpaceX и будущий Starliner от Boeing являются более просторными и комфортными, но всего лишь аналогами "Союза МС". Это шаг вперед, но надо ли нам создавать такой корабль? Нет, конечно. Нам такой корабль не нужен", – высказался Рогозин.

Напомним, что ранее глава "Роскосмоса" говорил о доставке американских астронавтов на МКС с помощью батута. Со своей стороны основатель компании SpaceX Илон Маск на пресс-конференции по итогам успешного запуска корабля Crew Dragon ответил на давнюю шутку Рогозина, заявив, что "батут работает".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил директора NASA Джима Брайденстайна с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с МКС и вспомнил о саркастическом ответе основателя Space X Илона Маска о батуте.