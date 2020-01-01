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1 января • обновлено в 20:42
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В России вместо салютов устроили стрельбу из автомата в Новый год. Видео

2.1т
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В российском Екатеринбурге мужчина вместо салютов в Новый год устроил стрельбу из автомата.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале офицера Вооруженных сил Украины Анатолия Штефана (Штирлица). На кадрах видно, как мужчина посреди улицы стоит с автоматом, рядом с ним еще двое людей, один из которых, скорее всего всего ребенок. В момент, когда на горизонте взорвались салюты, человек с оружием произвел четыре выстрела в воздух.

"Хроники празднования в залесье. В Екатеринбурге мужчина в новогоднюю ночь вместо феерверков решил встретить праздник выстрелами из автомата", – прокомментировал Штирлиц.

В России устроили стрельбу из автомата в Новый год

В России устроили стрельбу из автомата в Новый год

Скриншот видео

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области в результате взрыва салюта в Новый год мужчина получил тяжелые травмы. Ему диагностировали переломы черепа и кости правого глаза, а также ожоги лица.

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Автор
Марина Погорилко
Место
Россия Екатеринбург
Тег
Новый Год-2020
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
И это предъявляют люди из страны ежедневных гранат. Идиот.
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