В России ветеранов изолировали перед парадом, чтобы не заразили Путина COVID-19

Новости России 10:42, 18.06.2020 Обновлено: 10:45, 18.06.2020

Ветеранов Второй мировой войны, которые на параде Победы 24 июня в Москве должны находиться на одной трибуне с президентом России Владимиром Путиным, отправили на двухнедельный карантин.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как пишет Bloomberg со ссылкой на российских чиновников, около 80 ветеранов изолировали в подмосковном санатории.

"Решение о карантине отражает серьезность мер, предпринимаемых чиновниками для защиты Путина от вируса", – отмечает издание.

Также источники утверждают, что изоляция должна помочь защитить самих ветеранов, которые входят в группу риска по заболеваемости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ветеранов привезут на Красную площадь в день парада Победы на дезинфицированном транспорте в окружении проверенных на COVID-19 людей. Они смогут смотреть парад без масок и будут сидеть на трибуне через два кресла друг от друга. При этом водители, волонтеры и сопровождающие родственники ветеранов должны быть в масках и перчатках.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Новости России

Смотрите также

Украинцам готовят новый КЗоТ: увольнять смогут без причины

Российские военные убили бойца ВСУ

Врятувати російськомовного президента Зеленського: місія Путіна-Медведчука?!

Елена Кравец станет главой НБУ? "Слуги" задумали уволить Смолия после кредита МВФ

На Киевщине водитель маршрутки нагрубил дочери погибшего Героя ООС