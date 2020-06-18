В России ветеранов изолировали перед парадом, чтобы не заразили Путина COVID-19

80 ветеранов отправили на карантин перед встречей с Путиным на параде

Ветеранов Второй мировой войны, которые на параде Победы 24 июня в Москве должны находиться на одной трибуне с президентом России Владимиром Путиным, отправили на двухнедельный карантин.

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Как пишет Bloomberg со ссылкой на российских чиновников, около 80 ветеранов изолировали в подмосковном санатории.

"Решение о карантине отражает серьезность мер, предпринимаемых чиновниками для защиты Путина от вируса", – отмечает издание.

Также источники утверждают, что изоляция должна помочь защитить самих ветеранов, которые входят в группу риска по заболеваемости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ветеранов привезут на Красную площадь в день парада Победы на дезинфицированном транспорте в окружении проверенных на COVID-19 людей. Они смогут смотреть парад без масок и будут сидеть на трибуне через два кресла друг от друга. При этом водители, волонтеры и сопровождающие родственники ветеранов должны быть в масках и перчатках.

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