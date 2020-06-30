В России ведущий назвал поправки Путина в Конституцию "преступлением" и уволился

Российский ведущий популярной новостной программы "Вести" на телеканале "Россия-24" Владимир Жаринов решил уволиться с работы из-за голосования за поправок в Конституцию РФ, предложенные Владимиром Путиным.

По его словам, он не хочет пиарить такие "деструктивные действия власти". Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.

Прежде всего Жаринов пояснил, что в течение семи лет готовил репортажи и выпуски новостей, пытаясь быть объективным. Однако то, что происходит в его стране в настоящее время он назвал "высшим его понимания".

Журналист отметил, что поправки в Основной закон в России– это "историческое преступление". А больше всего его шокировало то, что региональные депутаты наравне с депутатами других субъектов РФ одобрили их.

"После этого я понял, что самоуважение для тех, кто проголосовал "за", – слово из другой реальности. Понятно, что депутаты не должны заботиться об избирателях (в этом суть сегодняшней демократии), но свой интерес, свое будущее продавать... это меня просто убивает", – заявил Жаринов.

Карикатура "За Путин’а" (Telegram-канал Андрея Петренко)

Россиянин отметил, что не может просто кивать со словами: "Да, все уже решено", "От нас ничего не зависит", "Это часть нашей работы". Журналист подчеркнул, что за всю карьеру ему еще не приходилось пропагандировать "откровенно деструктивные действия власти", и он не хочет делать этого и сейчас.

"Вижу единственный выход, чтобы не участвовать в этом безумии – уволиться. Ну и понятно, голосовать не пойду", – подытожил Жаринов, добавив, что все сказанное – его субъективное мнение.

Мнение российского журналиста (Facebook Vladimir Zharinov)

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционер Юрий Медовар заявил, что голосование за поправки в Конституцию РФ является незаконным по ряду причин. Оппозиция не может повлиять на ситуацию – решение уже принято. Кроме этого, участие в голосовании жителей аннексированного Крыма – еще один источник проблем для Кремля.