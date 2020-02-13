В России в жуткой ДТП погибли восемь украинцев: все детали

В Псковской области России произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли восемь человек, еще несколько пострадали. Предварительно, все жертвы - украинцы, ехавшие домой из Санкт-Петербурга.

Об этом пишет "Псковское агентство информации" со ссылкой на на пресс-службу местного главка МВД РФ. Отмечается, что авария случилась в Пустошкинском районе на трассе Санкт-Петербург — Невель недалеко от деревни Рудо.

По предварительным данным, там лоб в лоб столкнулись грузовик и микроавтобус.

Погибшие – водитель и семь пассажиров микроавтобуса, ранения получили один пассажир и водитель большегруза.

При этом Telegram-канал Mash уточняет, что водителя фуры Вячеслава Рябова (Беларусь) и единственного выжившего пассажира "Мерседеса" Михаила Зеленчука (Украина) госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В России в лобовом ДТП погибли 8 украинцев

Предварительная причина аварии – водитель автобуса не рассчитал дистанции при обгоне и столкнулся с фурой.

В России в лобовом ДТП погибли 8 украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL, в Воронежской области России в субботу, 8 февраля, произошло смертельное ДТП с украинским пассажирским микроавтобусом и грузовиком. В результате на месте инцидента погибли водитель микроавтобуса и двое пассажиров.

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