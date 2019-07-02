В России в пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников

В российских территориальных водах во время пожара 1 июля погибли 14 моряков-подводников. Возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Причина смерти всех моряков – отравление продуктами горения. Соответствующее заявление сделали в Министерстве обороны России.

Аппарат находился на военно-морской базе Северного флота в Североморске. Сообщается также, что очаг возгорания погибшие успели ликвидировать, но спастись уже не смогли.

"Первого июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар", – заявили в Минобороны.

Североморск Google-карты

База подлодок в Североморске Википедия

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