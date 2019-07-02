ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости России

В России в пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников

2.5тЧитать материал на украинском

В российских территориальных водах во время пожара 1 июля погибли 14 моряков-подводников. Возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Причина смерти всех моряков – отравление продуктами горения. Соответствующее заявление сделали в Министерстве обороны России.

Аппарат находился на военно-морской базе Северного флота в Североморске. Сообщается также, что очаг возгорания погибшие успели ликвидировать, но спастись уже не смогли.

"Первого июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар", – заявили в Минобороны.

Североморск

Североморск

Google-карты

База подлодок в Североморске

База подлодок в Североморске

Википедия

Новость дополняется

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
3
Смешно
2
Интересно
12
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ttt ta
ttt ta
Светлая память! Подводник, это всегда большой риск.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Dell Alex
Dell Alex
"Она утонула" (с)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel