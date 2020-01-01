В России в новогоднюю ночь украли ребенка: фото и видео

В столице России Москве в ночь на 1 января у дома по улице Яблочкова 7-летнюю девочку похитила неизвестная женщина.

Об этом сообщила пресс-служба УВД по СВАО, уточнив приметы ребенка и преступницы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По сообщению правоохранителей, Морозова Татьяна Алексеевна, 2013 года рождения, 1 января 2020 около 02.40 ушла с адреса: г. Москва, ул. Яблочкова, д. 22, корп. 2, предположительно с неизвестной женщиной.

"На вид 7 лет, рост около 120 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы русые. Была одета в розовый комбинезон и сапоги того же цвета", – сказано в сообщении.

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Также в материалах полиции говорится, что женщине, которая похитила девочку, на вид около 30 лет, она славянской внешности, волосы тёмные, была в белом пуховике и тёмных джинсах, она косит на правый глаз.

Как сообщает Рамблер, девочка была найдена в метро. Подробности дела пока не сообщаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Одессой женщина обратилась в местное отделение полиции с сообщением о том, что утром 13 декабря неизвестные мужчины пытались похитить ее сына и увезти на автомобиле. Как выяснилось, подросток сам выдумал эту историю.

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