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В России в масштабном ДТП погибли шесть человек: первые фото и видео

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В четверг, 4 апреля, в подмосковном Домодедово в масштабном ДТП погибли шесть человек.

Авария произошла из-за столкновения микроавтобуса с грузовиком на 65-м километре трассы М-4 "Дон", передает РИА ФАН.

В ДТП погибли четверо мужчин и две женщины. Еще двое получили раны: мужчина и девочка 11 лет, их доставили в центральную районную больницу Домодедова. Водитель фуры не пострадал.

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"Водитель автомобиля "Мерседес", который двигался из г. Тулы в Москву, допустил столкновение с остановившейся в этой же полосе из затруднения в движении грузовой автомашиной "Скания", – сообщила "КП" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Согласно ее данным, от удара микроавтобус загорелся и был потушен проезжавшими мимо водителями и прибывшими на место сотрудниками ДПС.

По предварительной версии, водитель микроавтобуса уснул за рулем и влетел в стоявшую на обочине фуру. Сейчас причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

ДТП в Домодедово

ДТП в Домодедово

ДТП в Домодедово

ДТП в Домодедово

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Место
РоссияМосква
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