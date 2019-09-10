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10 сентября • обновлено в 08:24
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В России узнали имя "американского крота" в Кремле

12.6т Читать материал на украинском

Возможным информатором США в российском правительстве, которого, по данным CМИ, чуть не раскрыл глава Белого дома Дональд Трамп, могут звать Олег Смоленков.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в госорганах США. Так, Смоленков работал секретарем в посольстве России в США в Вашингтоне, в аппарате правительства РФ и в администрации президента России. В 2017 году он вместе с женой и тремя детьми уехал на отдых в Черногорию, после которого вся семья исчезла.

Российские следственные органы открыли уголовное дело по статье "убийство", расследование несколько раз останавливалось и возобновлялось. Но в ФСБ якобы выяснили, что предполагаемые жертвы живы и находятся в другой стране.

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ФСБ выяснила, что агент живой

ФСБ выяснила, что агент живой

"Газета.ру"

Так, стало известно, что в июне 2018 года Олег и Антонина Смоленковы купили дом стоимостью 925 тыс долл. в городе Стаффорд (штат Виргиния). В сети есть также данные о регистрации договора управления собственностью на имя Олега и Антонины Смоленковых, оформленного 28 января 2019 года.

Источники говорят, что им трудно оценить ценность Смоленкова для американских спецслужб.

Одни утверждают, что он занимался не содержательной работой, а скорее технической: закупками, организацией поездок, личными поручениями начальства. Другие же указывают на то, что Олег Смоленков работал в посольстве России в Вашингтоне в то время, когда послом был Юрий Ушаков — нынешний помощник президента России по международным делам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что в 2017 году США секретно вывезли из России ценного агента, который был внедрен в правительство страны. Решение якобы было принято в том числе из-за опасений, что Трамп "неоднократно неправильно обращался c секретными разведданными" и мог способствовать разоблачению шпиона.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Дональд Трамп
Место
Россия Москва
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Агент оказался пустышкой.
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