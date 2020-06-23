В России увидели маску на иконе Богородицы: фото "жуткого предзнаменования" COVID-19

В российской Москве прихожанка храма Сорока Севастийских мучеников заметила Богородицу в черной маске, похожей на медицинскую

Загадочный кадр она опубликовала в сети, заявляя, что он был сделан 7 апреля – когда в столице РФ только ввели масочный режим. Об этом сообщает Daily Storm (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что странные темные пятна нашли на Феодоровской иконе Божией Матери. Причем располагались они на ней якобы весьма символично: следы были на лице, напоминая маску, и в области грудной клетки – месте, которое поражает коронавирус. Некоторые пользователи сети нашли в этом "жуткое предзнаменование".

Со своей стороны протоиерей храма Максим Первозванский заявил, что тень на иконе появилась из-за светильника, который можно увидеть в верхнем правом углу фото.

Странные пятна на иконе Божией Матери в храме Москвы (dailystorm.ru)

Священнослужитель сказал, что никаких мистических выводов он не делает. При этом признал, якобы это знак, что "Матерь Божья с нами и в наших сердцах".

Протоиерей также добавил, что прочитал массу комментариев пользователей сети, обвинявших служителей храма в том, что они "специально пугают народ". Однако, по словам Первозванского, это – "удивительная случайность, и тень могла появиться в другой день".

Как сообщал OBOZREVATEL, в российской столице Москве священники на джипах окропили город святой водой в целях борьбы с коронавирусом.