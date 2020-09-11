В России устроили соревнования по копке могил на скорость. Видео

В Томске (Россия) на соревновании определили самого скоростного копателя могил.

Им оказался местный житель, который выкопал яму для гроба за 42 минуты, сообщает vtomske.ru (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мероприятие организовала Единая диспетчерская служба ритуальных услуг Томска. Всего в соревновании участвовало пять человек из разных городов России.

Каждому выделили по участку и дали по лопате. По условиям конкурса ритуальщики должны были выкопать могилу длиной 2 метра, шириной 0,8 метра и глубиной 1,6 метра. Качество работы проверяли, опуская в могилу пустой гроб.

Победившему жителю Томска вручили денежный приз и сувениры.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в России за последний год почти на 20% вырос показатель смертности населения. Состоянием на июль 2020 года за месяц РФ умерло 181,5 тысяч человек, что стало рекордным показателем с 2010 года.

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