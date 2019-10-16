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16 октября • обновлено в 11:43
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В России устроили публичную казнь маньяка-педофила: видео попало в сеть

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В российском городе Архангельск местные жители устроили самосуд над мужчиной, якобы пристававшего к детям и женщинам.

Об этом сообщает 360tv. Мужчину, которого посчитали маньяком, привязали к столбу и жестоко избили. В "казни" принимали участие несколько десятков человек.

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Местные жители утверждают, что пострадавший, кроме прочего, воровал деньги. На место публичного избиения прибыла полиция. Устроивших самосуд горожан задержали, один из них оказался ранее судим.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Харьковом мужчина жестко отомстил насильнику своей жены. Он вспорол ему пах и отрезал половой орган.

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Место
Россия Архангельск
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филипп филипыч
филипп филипыч
надо с соседей брать пример. отрезать все лишнее сразу а месте.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Типичное ватоправославие. Сжечь его.
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