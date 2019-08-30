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В России устроили переполох и встречают пленных из Украины: видео из аэропорта

5.1т Читать материал на украинском

Российские журналисты собрались в пятницу, 30 августа, в московском аэропорту "Внуково-3" в ожидании возможного прибытия самолета с пленными из Украины, которых должны были обменять.

Об этом идет речь в сюжете "Сегодня" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

При этом отмечается, что власти России не предоставляли никакой информации о том, что борт прибудет именно в этот день. Не дают комментариев и большинство адвокатов пленников Кремля, пока не появятся официальные комментарии.

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Обмен пленными: в России ждут самолет в аэропорту

Обмен пленными: в России ждут самолет в аэропорту

Скриншот из видео

Нет данных также и о том, что происходит в переговорном процессе между Украиной и Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что обмен пленными между Украиной и Россией не состоится 30 августа.

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Тема
Обмен пленными
Место
Россия Москва
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hunt andres
hunt andres
Твари, не вы ли с утра пиззите о мокряках и режиссерах, грибах и клыках, которые УЖЕ на украине? БОЛЬНАЯ, ПРОКАЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ.
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семенов Александр
семенов Александр
вот же диктаторский рэжым!!! в Украине , всё совсем не так
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