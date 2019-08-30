В России устроили переполох и встречают пленных из Украины: видео из аэропорта

Российские журналисты собрались в пятницу, 30 августа, в московском аэропорту "Внуково-3" в ожидании возможного прибытия самолета с пленными из Украины, которых должны были обменять.

Об этом идет речь в сюжете "Сегодня" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

При этом отмечается, что власти России не предоставляли никакой информации о том, что борт прибудет именно в этот день. Не дают комментариев и большинство адвокатов пленников Кремля, пока не появятся официальные комментарии.

Обмен пленными: в России ждут самолет в аэропорту Скриншот из видео

Нет данных также и о том, что происходит в переговорном процессе между Украиной и Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что обмен пленными между Украиной и Россией не состоится 30 августа.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.