В России устроили панику из-за нового апокалипсиса: жуткие фото

В России, в деревне Колтуши Всеволожского района Ленинградской области, утром 31 августа вспыхнул масштабный пожар в промзоне.

Так, по словам очевидцев, там загорелись склады на повороте из деревни на Новосергиевку. Черный столб дыма видно даже с окраин Санк-Петербурга, передает "АБН".

При этом один из местных жителей предположил, что пожар произошел на складе фанеры "Базис", другой поясняет, что ЧП – около агрофирмы "Выборжец".

Пожар под Петербургом на складах "АБН"

Местные жители забили панику, так как огонь может затронуть парники. Пока, говорят очевидцы, на оранжереи огонь не перекинулся.

"АБН"

Скриншот с видео

"АБН"

"АБН"

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне американская разведка узнала, что взрыв на полигоне под Архангельском (Россия) мог произойти во время поднятия с морского дна ракеты, потерянной во время предыдущего испытания.

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