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В России устроили панику из-за нового апокалипсиса: жуткие фото

2.9т Читать материал на украинском

В России, в деревне Колтуши Всеволожского района Ленинградской области, утром 31 августа вспыхнул масштабный пожар в промзоне.

Так, по словам очевидцев, там загорелись склады на повороте из деревни на Новосергиевку. Черный столб дыма видно даже с окраин Санк-Петербурга, передает "АБН".

При этом один из местных жителей предположил, что пожар произошел на складе фанеры "Базис", другой поясняет, что ЧП – около агрофирмы "Выборжец".

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Пожар под Петербургом на складах

Пожар под Петербургом на складах

"АБН"

Местные жители забили панику, так как огонь может затронуть парники. Пока, говорят очевидцы, на оранжереи огонь не перекинулся.

В России устроили панику из-за нового апокалипсиса: жуткие фото
В России устроили панику из-за нового апокалипсиса: жуткие фото

"АБН"

В России устроили панику из-за нового апокалипсиса: жуткие фото

Скриншот с видео

В России устроили панику из-за нового апокалипсиса: жуткие фото

"АБН"

В России устроили панику из-за нового апокалипсиса: жуткие фото

"АБН"

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне американская разведка узнала, что взрыв на полигоне под Архангельском (Россия) мог произойти во время поднятия с морского дна ракеты, потерянной во время предыдущего испытания.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Санкт-Петербург
Тег
пожар
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филипп филипыч
филипп филипыч
Новый апокалипсис)) а че в россии уже был старый конец света?))
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Макарский Александр
Макарский Александр
Це заробитчане-нерабы нарушили технику безопасности
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Putin Serjio
Putin Serjio
Панику только обоз устраивает в своих заголовках... Какой ещё завод фанеры? Какая агроферма? В РФ ничего нет
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