В России устроили многотысячный протест и потребовали отставки Путина

В субботу, 11 июля, в российском Хабаровске прошел массовый митинг против ареста губернатора региона Сергея Фургала и за отставку президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает "Медиазона", перед зданием краевого правительства люди скандировали: "Это наш край!", "Москва, позор!", "Свободу Фургалу!" и "Путин – ОПГ!" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Это крупнейшая политическая акция на Дальнем Востоке за последнее десятилетие – по разным данным, на улицы вышли от пяти до 35 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Под лозунги "Москва, уходи!" и "Дальний Восток – наш!" протестующие покинули площадь и двинулись колонной по улицам города. Задержаний на шествии не было.

Когда люди вернулись к зданию краевого правительства и начали скандировать призывы к отставке Путина, у дверей выстроились не меньше десяти полицейских.

Одновременно акции прошли в Комсомольске-на-Амуре, Эльбане, Солнечном и других городах Хабаровского края.

Штаб Навального в Хабаровске

zona.media

Instagram\vl.kutepov

Instagram\vl.kutepov

Instagram\vl.kutepov

Instagram\vl.kutepov

Штаб Навального в Хабаровске

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июля задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его подозревают в организации убийств и покушений на ряд предпринимателей.

Среди глав российских регионов в Instagram Фургал – один из самых популярных, "Центр политической конъюнктуры" ставит его на второе место по числу лайков после главы Чечни Рамзана Кадырова.