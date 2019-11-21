В России установили тотальный контроль над смартфонами: о чем речь

В России приняли закон, который обязывает устанавливать на смартфоны при их продаже российское программное обеспечение.

Как сообщает пресс-служба Госдумы РФ, под закон также подпадают компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

"При продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин потребителю обеспечивается возможность использования предварительно установленных российских программ для электронных вычислительных машин", – говорится в сообщении.

В пояснительной записке говорится, что закон будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий, обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний и "позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний".

Отмечается, что позднее правительство РФ определит полный перечень необходимых устройств и программ. Документ вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Смартфон

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла закон о "суверенном интернете".

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