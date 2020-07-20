В России установили новый рекорд по числу зараженных COVID-19

В Российской Федерации впервые с апреля зафиксирован рекорд по числу новых зараженных коронавирусом (COVID-19) – менее 6 тысяч инфицированных.

В Федеральной сводке говорится, что за минувшие сутки, 19 июля, в России заболели 5 940 человек. Всего в стране насчитывается 777 486 зараженных COVID-19.

Всего в РФ от коронавируса умерли 12 427 (+85 за сутки) человек, выздоровели 553 602 (+3 258).

Напомним, что Bloomberg писало, что в России несколько сотен человек в ходе закрытой программы получили вакцину от нового типа коронавируса еще в апреле 2020 года. Среди них – топ-менеджеры, госслужащие и бизнесмены. Участие в вакцинации было бесплатным, но некоторые отказывались от нее.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Великобритании заявил, что спецслужбы России пытались похитить международные исследования и разработки вакцины от COVID-19 с целью дальнейшего получения прибыли.