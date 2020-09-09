В России установили 10-летний рекорд смертности: более 180 тысяч за месяц

В России за последний год почти на 20% вырос показатель смертности населения. Состоянием на июль 2020 года за месяц РФ умерло 181,5 тысяч человек, что стало рекордным показателем с 2010 года.

Как сообщают официальные данные Росстата, смертность выросла на 19,5% по сравнению с 2019 годом. Отмечается, что за первые семь месяцев 2020 года естественная убыль населения превысила весь 2019 год.

Также в июле в России родилось 130,7 тысячи человек, что на 10 тысяч человек, или на 7,1% меньше, чем годом ранее. При этом наименьшее значение за июль с 2006 года.

Отметим, что в России только от коронавируса по официальным данным умерло всего чуть более 18 тысяч пациентов, при этом вирусом заразилось более 1 млн человек.

Росстат

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия входит в топ-5 стран по количеству зараженных COVID-19 в мире.