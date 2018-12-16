В России упал вертолет с пассажирами: подробности и фото

В Томской области России вертолет Ми-8 с вахтовиками на борту совершил жесткую посадку, три человека пострадали.

"Из 25 человек, находившихся на борту, пострадали трое", – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам источника, Ми-8 совершил жесткую посадку на вертолетной площадке в городе Кедровый. "Он совершал рейс из села Каргасок в город Кедровый", – уточнили в экстренных службах.

На борту находились 22 вахтовика и трое членов экипажа. "У троих пострадавших нетяжелые травмы. Они госпитализированы", – добавил источник.

Telegram-канал Mash

Telegram-канал Mash

Telegram-канал Mash

Собеседник агентства отметил, что причиной инцидента стала сломанная стойка шасси.

"Рейс шел в штатном режиме. Но во время посадки у Ми-8 сломалась стойка шасси, вертолет упал на бок", – сказал источник.

В свою очередь, Telegram-канал Mash передает, что "вертолет очень жестко приземлился, он шел на посадку и в 30 метрах от земли упал. На борту было 25 человек, из них пятеро пострадали — их осмотрели и увезли в больницу".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на Трухановом острове упал вертолет, в результате пострадали два человека.

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