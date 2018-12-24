В России упал гигантский метеорит: зрелищные фото и видео

В России на Дальнем Востоке упал гигантский метеорит. Такой вывод сделали очевидцы, когда увидели, что русло реки Бурея оказалось перекрытым из-за большой груды камней, деревьев и земли, а вершина одной из таких сопок была снесена.

Это случилось в отдаленной и безлюдной местности Верхнебуреинского района Хабаровского края несколько дней назад, сообщает "Хабаровский край сегодня" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Местные жители, власти и ученые пока не могут сойтись во мнении, действительно ли это было падение метеорита. Одна сторона согласна с версией про небесное тело, другие считают причиной оползень, а третьи думают, что на сопку упала часть ракеты или что-то другое, созданное человеком.

Место падения метеорита rusvesna.su

По словам главы Верхнебуреинского района Алексея Маслова, на Бурейской ГЭС не могли определить причины того, что в реке снизился уровень воды. Тогда местные рыбаки показали зрелищные фото и видео с места события.

"Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров. На Бурейской ГЭС несколько дней отмечали, что снизился приток в водохранилище, но не могли определить причины. В случае если завал на реке даст подъем воды, и это будет грозить подтоплением поселков, объявим режим ЧС", — сказал Маслов.

Место падения метеорита rusvesna.su

Как передает Комсомольская правда, исполняющая обязанности главы Верхнебуреинского района Нина Федоренко отметила, что пока неизвестно метеорит это или нет.

"Туда еще только направляется экспедиция. Местность труднодоступная, находится далеко от населенных пунктов, прям на реке Бурея все произошло. Снизу по течению идет группа из Амурской области, а с противоположной стороны наши специалисты из Верхнебуреинского района. Группы оснащены дозиметрами, потому что непонятно, превышает ли на той местности радиация допустимые нормы. Поэтому мы только предполагаем, что это метеорит", — сказала Федоренко.

По ее словам, вместе с исследователями посмотреть на метеорит поехали и местные жители, но никто из них его не нашел.

Как отметил глава Сахалинского филиала "Единой геофизической службы" РАН Юрий Левин, сейсмодатчики не зафиксировали удар метеорита о землю, поэтому такие последствия на реке могли произойти от сильного оползня.

В свою очередь, председатель Хабаровского краевого отделения Русского географического общества Алексей Махинов также засомневался, что в происхождении обвала виноват метеорит.

"Если бы там упал метеорит, был бы такой взрыв, что мы бы в Хабаровске услышали. Благовещенские сейсмостанции тоже отметили бы ситуацию", — сказал Махинов в комментарии "Амур-инфо".

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе жители российских городов Сургут и Нефтеюганск заметили в небе летящий объект, похожий на метеорит. Очевидцы успели снять событие на видео и опубликовали его в социальной сети. На кадрах виден светящийся в небе шар, который проплыл над городами-соседями, оставляя за собой характерный след из-за горения в атмосфере.

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