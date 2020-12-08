В России умершего от передозировки сына миллиардера нашли спустя четыре дня – СМИ

В России от передозировки неизвестным веществом умер 22-летний сын миллиардера.

Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что тело обнаружили дома в элитном поселке "Бенилюкс" в Истринском районе Московской области.

Когда именно это произошло, не уточняется. Сказано только, что бизнесмен обратился в полицию несколько дней назад. Имя миллиардера издание также не называет.

По словам источника, мужчина вернулся из деловой поездки домой, а когда направился в комнату к сыну, то обнаружил его мертвым.

Парень лежал полностью голым, а в руках у него был зажат целлофановый пакет. По предварительным данным медиков, смерть наступила за четыре дня до обнаружения тела.

"По предварительному диагнозу, он скончался от передозировки неизвестным наркотическим веществом. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены различные воздушные шарики, пузырек с таблетками и зажигалка", – рассказал собеседник издания.

Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря российский артист и продюсер Бари Алибасов был госпитализирован в Москве. Его пиар-директор рассказал, что причиной тому стала передозировка "Виагрой".