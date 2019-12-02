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2 декабря • обновлено в 03:33
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В России умерли пятеро человек из-за распития стеклоомывателя: фото

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В Ярославской области России после распития стеклоомывателя скончались пятеро человек.

Как сообщили в Следственном комитете, ЧП произошло 30 ноября в квартире одного из домов поселка Дубки, где нашли тела трех мужчин (возраст 31, 33, 38 лет). Еще две женщины, 42-летняя и 24-летняя, умерли в больнице.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

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В России умерли пятеро человек из-за распития стеклоомывателя: фото

yaroslavl.sledcom.ru

В России умерли пятеро человек из-за распития стеклоомывателя: фото

yaroslavl.sledcom.ru

В России умерли пятеро человек из-за распития стеклоомывателя: фото

yaroslavl.sledcom.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Патрикеево Ульяновской области РФ 16-летний подросток совершил массовое убийство, после чего наложил на себя руки. Парень зарезал всю свою семью: троих взрослых и двоих детей. После вышел на улицу, нанес себе несколько ранений и спрыгнул с вышки насмерть. Позже следственный комитет РФ опубликовал видео с места кровавого убийства.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Ярославль
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Николаев Олег
Николаев Олег
ипанутые
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Олег, они везде такие и не только России ... У "Обосса" это как политическая новость. 5-ый гарант водку жрёт, а 6-ой дурь "пыхает", об этом они не пишут ...
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