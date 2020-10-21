В России умер скандальный протоиерей РПЦ Смирнов

В России 21 октября умер протоиерей Русской православной церкви Дмитрий Смирнов, снискавший себе скандальную славу.

Его смерть подтвердил на своем Telegram-канале пресс-секретарь Синодального отдела РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский. Смирнову было 69 лет.

"Стало известно о смерти отца Димитрия Сминова. Владыка Пантелеимон в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию", – написал Рулинский.

Напомним, что Смирнов являлся почетным председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Российские СМИ сообщали, что еще в мае он серьезно переболел коронавирусом и нуждался в длительной реабилитации, которая должна была закончиться осенью.

Новость обновляется.