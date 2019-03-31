В России умер конструктор Путина, создавший оружие массового поражения

В российском городе Тула в возрасте 80 лет умер известный оружейник, разработчик систем залпового огня Николай Макаровец.

Смерть конструктора подтвердил глава Тульской области РФ Алексей Дюмин, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Свои обширные знания, мастерство и трудолюбие он направлял на развитие и укрепление оборонного потенциала отечества. Неравнодушие, высокий авторитет и талант наставника помогли ему воспитать не одно поколение тульских оружейников – достойных продолжателей его дела", - говорится в сообщении.

Оружейник Николай Макаровец с 1962 года после окончания Тульского механического института работал по специальности "Двигатели летательных аппаратов" в научно-производственном объединении "Алтай" в Бийске. В 1977 году был назначен заместителем гендиректора по опытно-конструкторским вопросам, защитил кандидатскую диссертацию.

За период работы в НПО "Алтай" внес значительный научный вклад в создание методов расчета внутрибаллистических характеристик ракетных двигателей, принимал участие в создании зарядов твердого топлива для ракетных комплексов.

В 1985 году Макаровец назначен гендиректором научно-производственного объединения "СПЛАВ". Под его руководством коллектив предприятия разрабатывал и производил, в частности, реактивные системы залпового огня.

Николай Макаровец КП-Тула

Указом президента РФ Владимира Путина за выдающийся вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности России Николай Макаровец был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

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