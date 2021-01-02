В России умер известный экономический журналист

В России умер известный журналист, один из основателей российской экономической журналистики и современных деловых коммуникаций Александр Шадрин.

Об этом изданию "Интерфакс" рассказали друзья и коллеги Шадрина. Как пишут журналисты, ему было 50 лет. Причины его смерти издание не уточняет.

Как сказано в материале, первым местом работы Шадрина была газета "Коммерсант" в 1991 году. Там он писал об экономике страны и стал руководителем отдела бизнеса.

Позже Шадрин работал в издании "Русский телеграф", затем вернулся в "Коммерсант" в 2005-2006 годах. В этот раз он стал заместителем главного редактора.

В 2002-2005 годах Шадрин возглавлял пресс-службу НК ЮКОС, потом работал в должности пресс-секретаря и директора по связям со СМИ и неправительственными организациям российско-британской ТНК-ВР, вице-президентом "Стройтрансгаза" и руководителем общественных связей НК "Башнефть". Последним местом работы журналиста стала "Росгеология", где он был директором по связям с общественностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, умер российский актер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в известном фильме "Человек-амфибия".