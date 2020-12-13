В России умер "голос Кремля" Хорошевцев

В России в воскресенье, 13 декабря, умер "главный голос парада Победы", диктор всех протокольных мероприятий Кремля Евгений Хорошевцев.

Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким Хорошевцева, сообщает "Интерфакс".

"Евгений Александрович был народным артистом РФ, "голосом" Кремля. Именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства", – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Хорошевцев был учеником знаменитого Юрия Левитана.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в России умер легендарный футболист и чемпион Европы Виктор Понедельник. Ему было 83 года.