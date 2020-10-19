В России украинца приговорили к тюрьме: обвинили в контрабанде военной техники

Алексей Титофф Новости России 17:08, 19.10.2020 Обновлено: 17:28, 19.10.2020

В России гражданина Украины Игоря Кузнецова приговорили к тюремному заключению за попытку контрабанды деталей военной техники.

Первомайский райсуд Омска приговорил украинца к двум годам и двум месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей (почти 183 тысяч грн), передает "Интерфакс".

"В 2019 году Игорь Кузнецов спланировал контрабандный вывоз деталей авиационной военной техники из Омска в Украину. Для осуществления своих намерений он привлек посредника – гражданина России Николая Черноскутова. В дальнейшем Кузнецов с его помощью начал устанавливать контакты с жителями различных регионов, имеющими отношение к деятельности предприятий оборонного комплекса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре 2019 года Кузнецов приехал в Омск, где намеревался приобрести детали военного назначения. Но его вместе с Черноскутовым задержали сотрудники ФСБ РФ. Украинца признали виновным в организации канала контрабанды вместе с подельником.

Добавим, что россиянина за пособничество суд приговорил к одному году и 10 месяцам колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей (почти 110 тысяч грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму местного жителя приговорили к десяти годам лишения свободы якобы за "шпионаж в пользу Украины".

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