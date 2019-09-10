В России ученый публично сжег себя на улице. Фото и видео 18+

В Ижевске (Удмуртия, Россия) 10 сентября ученый Альберт Разин устроил акт самосожжения перед зданием местного госсовета.

Как сообщила пресс-служба МЧС Удмуртии, он держал в руках плакат с цитатой дагестанского поэта Расула Гамзатова: "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть".

"Мужчина попал в больницу чуть ли не со 100-процентными ожогами тела", — говорится в сообщении.

Позже в клинической больнице, в которую был доставлен пострадавший, сообщили, что житель Ижевска скончался от полученных травм.

Альберт Разин Коллаж

Альберт Разин устроил акт самосожжения МЧС Удмуртии

Альберт Разин устроил акт самосожжения МЧС Удмуртии

В разговоре с "360" коллеги и знакомые Разина высказали мнение, что житель Удмуртии поджег себя из-за борьбы за удмуртский язык.

Бывший министр здравоохранения Удмуртии Владимир Савельев отметил, что они вместе входили в состав старейшин, где обсуждали проблемы сохранения удмуртского языка.

"Собиралась раз в два-три месяца. Там разговоры вели. У нас была беседа по изменению Конституции о преподавании языка", — заявил он.

По словам Савельева, старейшины пытались не допустить того, чтобы удмуртский язык разрешили бы изучать по желанию. По их мнению, его нужно изучать в регионе в обязательном порядке.

Еще один ученый из Удмуртии, Ильдар Латыпов, не поверил последним новостям о Разине. "Я не считал его человеком, склонным к таким крайним поступкам. Если это действительно случилось, то прискорбно", — заявил он.

По его словам, на такой поступок коллегу могли подвигнуть проблемы со здоровьем. Также он подтвердил и основную (предварительную) версию произошедшего.

"Я так понимаю, причина связана с тем, что удмуртский язык в Удмуртии действительно мало используется. Проблема языка для него важна", — заключил Латыпов.

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