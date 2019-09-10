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10 сентября • обновлено в 22:59
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В России ученый публично сжег себя на улице. Фото и видео 18+

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В Ижевске (Удмуртия, Россия) 10 сентября ученый Альберт Разин устроил акт самосожжения перед зданием местного госсовета.

Как сообщила пресс-служба МЧС Удмуртии, он держал в руках плакат с цитатой дагестанского поэта Расула Гамзатова: "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть".

"Мужчина попал в больницу чуть ли не со 100-процентными ожогами тела", — говорится в сообщении.

Позже в клинической больнице, в которую был доставлен пострадавший, сообщили, что житель Ижевска скончался от полученных травм.

Альберт Разин

Альберт Разин

Коллаж

Альберт Разин устроил акт самосожжения

Альберт Разин устроил акт самосожжения

МЧС Удмуртии

Альберт Разин устроил акт самосожжения

Альберт Разин устроил акт самосожжения

МЧС Удмуртии

В разговоре с "360" коллеги и знакомые Разина высказали мнение, что житель Удмуртии поджег себя из-за борьбы за удмуртский язык.

Бывший министр здравоохранения Удмуртии Владимир Савельев отметил, что они вместе входили в состав старейшин, где обсуждали проблемы сохранения удмуртского языка.

"Собиралась раз в два-три месяца. Там разговоры вели. У нас была беседа по изменению Конституции о преподавании языка", — заявил он.

По словам Савельева, старейшины пытались не допустить того, чтобы удмуртский язык разрешили бы изучать по желанию. По их мнению, его нужно изучать в регионе в обязательном порядке.

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Еще один ученый из Удмуртии, Ильдар Латыпов, не поверил последним новостям о Разине. "Я не считал его человеком, склонным к таким крайним поступкам. Если это действительно случилось, то прискорбно", — заявил он.

По его словам, на такой поступок коллегу могли подвигнуть проблемы со здоровьем. Также он подтвердил и основную (предварительную) версию произошедшего.

"Я так понимаю, причина связана с тем, что удмуртский язык в Удмуртии действительно мало используется. Проблема языка для него важна", — заключил Латыпов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Красноярском крае России маленький мальчик, который страдает психическим расстройством, сжег всю семью.

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Место
Россия
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Махов Макс
Махов Макс
А сжёг бы он Путина х*йло, было справедливо. Бг
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Юг Руси
Юг Руси
Махов Макс, тебе пистолет тымчука ещё торжественно не вручили? Бггггааа
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Маскова Илона
Маскова Илона
Упоротым мовнюкам нужно перенимать методы борьбы за мову... Готовы Фарион с Ницой сжечь себя перед Радой?
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Юг Руси
Юг Руси
Махов Макс, какой же ты Бгггггаааашный )))))
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Махов Макс
Махов Макс
ЕбанаМакака Илона, ка Ая же ты тварь! Бгггггаааа
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Mak Alex
Mak Alex
Маркиз Астольф де Кюстин писал:"Россия- нация немих; какой-то чародей превратил шестисят миллионов человек в механических кукол,и теперь для того,чтоби воскреснуть и снова начать жить,они ожидают мановения волшебной палочки другого чародея".все ви бачите що де робится,кого притісняють ,а що у вас мова порабощоних народів зникає,то вас то не цікавить.Наведіть лад у себе.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Mak Alex, вот только смотри он сжёг себя не из-за запрета языка ,а из-за редкого обращения удмуртского языка !
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