В российском Златоусте ученика 9 класса подозревают в изнасиловании 11-летней девочки.
Как пишет Znak.com, происшествие случилось 2 декабря в одной из квартир дома на улице Зеленой.
Известно, что 15-летний школьник был ранее знаком с 11-летней девочкой. Обстоятельства случившегося пока не разглашаются.
В России ученик 9 класса изнасиловал 11-летнюю девочку
Известно лишь, что школьника уже задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование лица, не достигшего 12-летнего возраста").
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 41-летний педофил изнасиловал 10-летнюю девочку. Произошло это в заброшенном здании. Мужчина познакомился с ребенком через соцсети.
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