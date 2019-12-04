В российском Златоусте ученика 9 класса подозревают в изнасиловании 11-летней девочки.

Как пишет Znak.com, происшествие случилось 2 декабря в одной из квартир дома на улице Зеленой.

Известно, что 15-летний школьник был ранее знаком с 11-летней девочкой. Обстоятельства случившегося пока не разглашаются.

В России ученик 9 класса изнасиловал 11-летнюю девочку

Известно лишь, что школьника уже задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование лица, не достигшего 12-летнего возраста").

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 41-летний педофил изнасиловал 10-летнюю девочку. Произошло это в заброшенном здании. Мужчина познакомился с ребенком через соцсети.

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