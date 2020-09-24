В России уборщица победила на выборах и теперь не знает, что делать

В России в Чухломском районе уборщица Марина Удгодская, которая была подставным кандидатом на выборах, стала главой местного сельского поселения.

Как сообщает избирательная комиссия Костромской области, за женщину на местных выборах проголосовали 61,7% избирателей. За действующего главу Николая Локтева отдали голоса – 34%.

Отмечается, что на момент выдвижения Удгодская работала уборщицей в администрации Повалихинского сельского поселения, которую теперь возглавит.

Позже для "Подъема" Удгодская сказала, что пошла на выборы по личной просьбе Локтева.

"Просто не было человека, и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоем с ним и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали. У меня было 84 голоса, а у Локтева – 46 где-то", – отметила она.

Удгодская также рассказала, что не знает о своих новых обязанностях на посту главы поселка.

"Я четыре года убирала, сейчас – пятый. Сказали "до 30-го работать как работаете". А что дальше, никто не знает. Не готова я внутренне. Надо вступить в должность, а потом полномочия надо как-то свернуть. Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела", – сказала новоизбранный глава.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России прошел единый день голосования на выборах.