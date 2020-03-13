В России зверски убили последнего секс-маньяка времен СССР

В России гражданина Таджикистана Дустмурода Ильесова приговорили к 14-ти годам колонии строгого режима за жестокое убийство. В частности, мигрант-садист до смерти забил ногами последнего советского секс-маньяка Артура Китаева.

Соответствующее решение принял Торбеевский районный суд Республики Мордовии. Об этом сообщает "Mk.ru", отмечая, что случай уникальный, поскольку иностранец и так отбывает пожизненный срок за подобное.

"В 2013 году Ильесов зарезал в России несколько человек. Сначала в дачном товариществе он убил мужчину и двух женщин, а потом ранил свидетеля – гражданина Узбекистана. Еще одну свою жертву – 90-летнюю пенсионерку, которая пустила его в свой дом, заколол ударом ножа в рот, так как испугался, что она позовет на помощь", – рассказывает издание о преступлениях убийцы.

В российской колонии убили последнего советского секс-маньяка Артура Китаева

А новый срок Ильесов получил за убийство соседа по камере, которого ему подсадили на несколько месяцев в ФКУ ИК-6 УФИН России по Республики Мордовия. По данным суда, причиной послужило сквернословие: Артуру Китаеву таджик нанес "не менее 33 ударов руками и ногами в места расположения жизненно важных органов". От полученных телесных повреждений осужденный скончался 29 сентября 2019 года.

При этом Китаева в колонии "по понятным причинам" никто не оплакивает: ведь рецидивист убил другого рецидивиста.

Отмечается, что так не стало последнего советского сексуального маньяка: Китаев с 1990-го по 1992 год жестоко расправился с четырьмя девушками и совершил несколько изнасилований.

Дустмурод Ильесов news.myseldon.com

"Поймали его случайно: собиравшая в лесу грибы женщина, увидев, что незнакомец угрожает ей ножом предложила ему в обмен на свою жизнь... интимные услуги. И когда маньяк расслабился и потерял бдительность, она сильно укусила его и убежала. Сотрудники полиции быстро задержали Китаева по следам крови на траве", – говорится в материале, подчеркивая

Преступника приговорили к 28 годам заключения. Однако, уже отбывая наказание, он не пришелся "по вкусу" своему соседу по камере Ильесову.

Оказывается, в 2010-ом году Китаев подрался с другим узником – в результате ему сломали позвоночник. После этого он мог передвигаться по камере только на костылях. И именно их стук по ночам мешал спать мигранту-садисту. Это и стало причиной острого конфликта двух рецидивистов... Так и закончилась жизнь последнего секс-маньяка времен Советского Союза.

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