В России убили известного ученого, который работал над вакциной от COVID-19

В Санкт-петербурге (Россия) 20 декабря всемирно известный ученый Александр Каганский выпал из окна на 14 этаже.

На теле полураздетого мужчины обнаружили признаки насильственной смерти. В последние месяцы ученый работал над вакциной от коронавируса, сообщают "Невские новости".

По данным издания, в Россию Каганский прилетел из Великобритании, где работал заведующим лабораторией синтетической эпигенетики Эдинбургского университета. Ученый приехал в Петербург, чтобы навестить могилу родителей. Он также встретился со своим одноклассником, в квартире которого между ними произошел конфликт. Вероятно, он и стал причиной гибели Каганского.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 21 декабря в Москве умер известный советский драматург, писатель и сценарист Александр Курляндский. Он известен как один из создателей культовых советских мультфильмов, среди которых "Ну, погоди!", "Возвращение блудного попугая" и "Веселая карусель".