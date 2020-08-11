В России у самолета в небе оторвалось колесо: детали ЧП

У российского истребителя МиГ-31 во вторник, 11 августа, оторвалось колесо при взлете.

Аварийная посадка самолета состоялась в международном аэропорту "Пермь" (Большое Савино). Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Военный самолет МиГ-31 взлетел, и у него оторвалось колесо [с шасси] при взлете. Вырабатывает топливо над городом и ожидается аварийная посадка", – сказал источник.

По информации собеседника, сигнал о ЧП поступил около 20:00 по местному времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в индийском городе Карипур самолет Air India совершил жесткую посадку и выкатился за пределы полосы, его корпус раскололся. В результате погибли 18 человек, более 50 получили ранения.