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В России у пассажирского самолета отказал двигатель в небе: детали ЧП

1.1т Читать материал на украинском

В субботу, 31 августа, пассажирский самолет Boeing 737 экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево.

ЧП произошло из-за отказа правого двигателя в небе. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Этот самолет выполнял рейс 1135 по маршруту Сочи – Москва. В полете у него сработал датчик неисправности правого двигателя. Посадка прошла в штатном режиме", – сказал собеседник агентства.

Boeing 737

Boeing 737

24tv

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На место выдвинулись экстренные службы. Есть ли на борту люди, которые нуждаются в медицинской помощи, пока не известно.

В России у пассажирского самолета отказал двигатель в небе

В России у пассажирского самолета отказал двигатель в небе

kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России случилось смертельное ЧП с самолетом. Аэробус А-320 авиакомпании "Сибирь" летел из Владивостока.

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Место
Россия Москва
Тег
Авиакатастрофа
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Опять сухой суперджет?!!
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Popovych Zinaida, Дура, ты читать умеешь? Боинг это.
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Mega Death
Mega Death
Каждый день в мире у какого-нибудь самолёта происходит ЧП. Судя по трэку, этот ждал своей очереди на посадку . И не какой экстренной посадкой здесь не пахнет. Откуда Обоз берет этих авторов?))
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