В России у пассажирского самолета отказал двигатель в небе: детали ЧП

В субботу, 31 августа, пассажирский самолет Boeing 737 экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево.

ЧП произошло из-за отказа правого двигателя в небе. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Этот самолет выполнял рейс 1135 по маршруту Сочи – Москва. В полете у него сработал датчик неисправности правого двигателя. Посадка прошла в штатном режиме", – сказал собеседник агентства.

Boeing 737 24tv

На место выдвинулись экстренные службы. Есть ли на борту люди, которые нуждаются в медицинской помощи, пока не известно.

В России у пассажирского самолета отказал двигатель в небе kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России случилось смертельное ЧП с самолетом. Аэробус А-320 авиакомпании "Сибирь" летел из Владивостока.

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