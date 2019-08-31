В России у пассажирского самолета отказал двигатель в небе: детали ЧП

В субботу, 31 августа, пассажирский самолет Boeing 737 экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево.
ЧП произошло из-за отказа правого двигателя в небе. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Этот самолет выполнял рейс 1135 по маршруту Сочи – Москва. В полете у него сработал датчик неисправности правого двигателя. Посадка прошла в штатном режиме", – сказал собеседник агентства.
Boeing 737
24tv
На место выдвинулись экстренные службы. Есть ли на борту люди, которые нуждаются в медицинской помощи, пока не известно.
В России у пассажирского самолета отказал двигатель в небе
kp.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России случилось смертельное ЧП с самолетом. Аэробус А-320 авиакомпании "Сибирь" летел из Владивостока.
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