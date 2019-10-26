Продолжение. Начало тут.

Что же это за долги такие, которые списываются даже не отдельной стране индивидуально, а пачками, на десятки миллиардов? Поскольку это уже не первый случай таких списаний, то можно посмотреть на то, что списывал Путин для других стран и для каких именно стран. Оказывается, что больше всего долгов списывалось бывшим совковым союзникам: Кубе, Сирии, Вьетнаму и так далее. Причем, одноразовое списание одной стране могло составлять 50 миллиардов.

Но все проходило довольно тихо и буднично, что как-то не вязалось с такими гигантскими суммами, которых, по словам Москвы, не хватает на какие-то инфраструктурные проекты или просто, чтобы провести населению водопровод и устроить им нормальные сортиры, а не курятники с дыркой в полу.

И тут выясняется, что долги имеют страны, которые пытались строить "социализм" по образу и подобию совка. То есть, использовали бестолковые и безнадежные рецепты страны, которая сама рухнула, но которой сейчас принято гордиться. Понятно, что квази-социализм не прошел даром и эти страны до сих пор пытаются как-то выстроить нормальную жизнь, постепенно избавляясь от этой дряни.

Понятно, что при таких обстоятельствах они по определению не могут быть среди лидеров, и по сути, содрать с них эти долги – нереально. Вернее, самим должникам отдавать не с чего, а если идти в суды, то надо будет подробно рассказывать о том, что это за долги и при каких обстоятельствах они возникли. А такое публичное судилище для РФ может оказаться куда более проблематичным, чем списание долгов.

Ведь в таком случае, наружу вылезет суть совка и его приоритеты в экономике. Окажется, что все долги возникли либо по контрактам на поставку вооружений и боеприпасов, либо по связанных с ними мероприятиями, в плане материально-технического обеспечения военных возможностей конкретного должника.

Более того, выяснятся и другие детали. Окажется, что на самом деле, контракты на поставку вооружений были всего лишь прикрытием фактического присутствия в этих странах совковых войск. Схема работала просто. Оружие, якобы, покупала та же Куба или Сирия, но использовали это железо совковые военные. Их просто переодевали из десантников и ракетчиков в кого-то еще и внешне это выглядело как перемещение не очень больших контингентов личного состава, а не переброска войск.

Техника и оружие уже были на месте, но масштаб совкового присутствия выяснялся только в ходе открытого военного конфликта, как это было в Египте, Сирии или Вьетнаме. Тогда личный состав переодевался в военную форму страны пребывания, получал псевдонимы из местных имен и воевал на стороне того же Вьетнама или Сирии.

Если все это втащить в суды, то вывалится такая история, что всем станет душно и какие юридические последствия возникнут, можно лишь гадать. Так что проще – списать все это дело, чтобы оно не вылезло в самый не подходящий момент.

Между прочим, описанная выше схема работает прямо сейчас и сразу в двух войнах, которые ведет РФ, на Донбассе и в Сирии. Там все – то же самое: поставленное оружие, переодетые военные с паспортами на другие имена. Единственное отличие – в совке не было ЧВК, а так – все один к одному.

Кстати, с долгами – все то же самое. Например, Сирии Путин списал 10 миллиардов долларов несколько лет назад. Да, это были совковые долги, но кто-то может сказать, на сколько десятков миллиардов долларов туда поставлено оружия уже при Путине? Эти долги будут списаны позже. Но формируются они именно сейчас и по той самой схеме, что и раньше. Похоже на то, что новый виток долгов теперь будет и в Африке. Уже – путинских долгов.

И последнее. Все эти долги, которые списаны, готовятся к списанию и только сейчас набираются, чтобы быть списанными лет через 10-15, сейчас таковыми не считаются и идут по графам отчетности "продажа вооружений". Все это идет в соответствующие столбцы, и в конце концов, из этих данных формируется показатель "поставки вооружений", по которым РФ занимает лидирующие позиции.

Но фокус в том, что большая часть стран и компаний мира именно торгует оружием, то есть – зарабатывает на этом деньги, а у РФ – свой путь. Оружие ушло, оплаты нет и задолженность списали.

Все это надо иметь в виду, когда будет опубликована очередная информация о списании долгов. Это – истинная картина, исполненная мастером сюрреалистической живописи Францем Кафкой и его верным сподвижником – Джорджем Оруэллом.

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