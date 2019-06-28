В России целая область ушла под воду: есть погибшие и пропавшие. Фото и видео потопа

Иркутская область в России пострадала от мощнейшего паводка, который погрузил большую часть региона под воду и привел к массовой эвакуации.

Затоплены были несколько десятков населенных пунктов, пишут РИА Новости со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.

Сообщается о четырех погибших – 8-летнем мальчике и 86-летнем мужчине, а также семье, которая отказалась оставлять дом в районе стихийного бедствия. Еще три человека числятся пропавшими без вести.

Пресс-служба МЧС РФ

Отмечается, что из-за обильных осадков и подъёма уровня рек подтоплены 2,39 тысячи жилых домов с населением около 6 тысяч человек, повреждены 13 автомобильных мостов, включая два моста на федеральной трассе, подтоплены 16 участков дорог местного значения. В области разрушены дамбы, а также перекрыто движение по федеральной трассе "Сибирь". Связь с регионом нарушена.

Кроме того, в области нет электричества и не работает водопровод. На территории региона уничтожен почти весь урожай.

Пресс-служба МЧС РФ

Пресс-служба МЧС РФ

Пресс-служба МЧС РФ

Из-за дождевого паводка на территории Иркутской области введен режим ЧС. Нарушено электроснабжение в 5 районах области: Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском, Тулунском, Черемховском.

В МЧС рассказали, что из-за резкого увеличения уровня воды в реке Ия из подтопленного города Тулун при помощи вертолетов эвакуировали около тысячи человек. К спецоперации были подключены военные.

Глава МЧС Евгений Зиничев вылетел в Иркутскую область для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с паводком.

tvzvezda.ru

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