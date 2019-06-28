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В России целая область ушла под воду: есть погибшие и пропавшие. Фото и видео потопа

16.8тЧитать материал на украинском

Иркутская область в России пострадала от мощнейшего паводка, который погрузил большую часть региона под воду и привел к массовой эвакуации.

Затоплены были несколько десятков населенных пунктов, пишут РИА Новости со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.

Сообщается о четырех погибших – 8-летнем мальчике и 86-летнем мужчине, а также семье, которая отказалась оставлять дом в районе стихийного бедствия. Еще три человека числятся пропавшими без вести.

Новости
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В РФ область ушла под воду: есть погибшие и пропавшие. Фото и видео потопа

Пресс-служба МЧС РФ

Отмечается, что из-за обильных осадков и подъёма уровня рек подтоплены 2,39 тысячи жилых домов с населением около 6 тысяч человек, повреждены 13 автомобильных мостов, включая два моста на федеральной трассе, подтоплены 16 участков дорог местного значения. В области разрушены дамбы, а также перекрыто движение по федеральной трассе "Сибирь". Связь с регионом нарушена.

Кроме того, в области нет электричества и не работает водопровод. На территории региона уничтожен почти весь урожай.

В РФ область ушла под воду: есть погибшие и пропавшие. Фото и видео потопа

Пресс-служба МЧС РФ

В РФ область ушла под воду: есть погибшие и пропавшие. Фото и видео потопа

Пресс-служба МЧС РФ

В РФ область ушла под воду: есть погибшие и пропавшие. Фото и видео потопа

Пресс-служба МЧС РФ

Из-за дождевого паводка на территории Иркутской области введен режим ЧС. Нарушено электроснабжение в 5 районах области: Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском, Тулунском, Черемховском.

В МЧС рассказали, что из-за резкого увеличения уровня воды в реке Ия из подтопленного города Тулун при помощи вертолетов эвакуировали около тысячи человек. К спецоперации были подключены военные.

Глава МЧС Евгений Зиничев вылетел в Иркутскую область для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с паводком.

В РФ область ушла под воду: есть погибшие и пропавшие. Фото и видео потопа

tvzvezda.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в московском аэропорту "Шереметьево" произошел масштабный потоп.

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Литвиненко Александр
Литвиненко Александр
Ну что можно сказать что бог все таки есть то выживает дотла то утопить водой как приятно читать такие слобщухи и что самое важное нет ни какого сострадания и сожаления до этого паскудного народа только желаешь ему погибели за то хорошое что он сделал соседям
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Литвиненко Александр, Говорят, что Бог, когда хочет наказать человека, в первую очередь, лишает его разума. Что сейчас и наблюдается по всей ''Независимой''
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
помилуй Отче души грішні усопших Твої
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Ребёнка жалко(
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Гетьман Елена, да, он вырастет и расстреляет твою семью, когда пойдёт служить по контракту у Вагнера...
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