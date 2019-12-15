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15 декабря • обновлено в 13:43
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В России торжественно открыли туалет с подогревом: эпичные фото

2.3т
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В России высмеяли торжественное открытие туалета с подогревом в коттеджном поселке "Белые росы" (Новосибирск ).

На это обратил внимание Илья Варламов в своем блоге, уточнив, что эту новость разнесли крупные издания РФ, как "проект всероссийского масштаба".

"На днях новосибирские депутаты торжественно открыли на остановке туалет, который был построен в рамках городской программы по благоустройству. Об этом уже сообщили KP.RU, Вести.Ру, Regnum и другие. В общем, явно очень крупный проект, почти всероссийского масштаба", – написал Варламов.

В России торжественно открыли общественный туалет с подогревом

В России торжественно открыли общественный туалет с подогревом

Фото: Совет депутатов города Новосибирска

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По его словам, кроме туалета чиновники еще сделали остановочный павильон, новое асфальтовое покрытие, площадку для разворота и стоянки автобусов. На все ушло 4,5 млн. рублей.

В РФ торжественно открыли остановку с туалетом

В РФ торжественно открыли остановку с туалетом

Фото: Совет депутатов города Новосибирска

"Давайте посмотрим, что из этого получилось. Вот, собственно, сами депутаты. Сзади можно увидеть и журналиста с микрофоном. Куда ж без этого – крупное событие ведь. Остановочный пункт, правда сделали его из какого-то дешевого профнастила. Ну и отапливаемый туалет! Инновационные технологии XXI века", – посмеялся Варламов.

Торжественное открытие остановки в РФ

Торжественное открытие остановки в РФ

Фото: Совет депутатов города Новосибирска

Он удивился, почему из рядового события надо было сделать "великое открытие", поскольку это происходит из года в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре торжественное открытие туалета состоялось в Орловской области. Помещением первой необходимости тогда "порадовали" школьников.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Место
Россия Новосибирск
Теги
Новости России фотографии курьез
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Комментарии
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Завидуйте! А вы до сих пор хатки кизяком мажете для тепла.
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2
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Крым Андрей
Крым Андрей
Коротенькая заметочка о начале программы строительства остановок с теплыми туалетами по всему Новосибирску. И что не так? Скаклонавты, вам это дико?
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3
1
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Крым Андрей, конечно дико. Зачем какие то туалеты, когда можно просто насрать в шаровары? Согреться при этом, а потом еще сожрать гавна и пострибать в кастрюльках.
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Он Алекс
Он Алекс
Крым Андрей, чистотплржкть с ватанов, для которых открытие туалета является событием ..))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Для скота рюскАго скрепная тема! Быдлo паРРашное на паРРашах помешано! Такой он скот росейский - тyпой, вонючий, одичалый!
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