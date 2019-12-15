В России торжественно открыли туалет с подогревом: эпичные фото

В России высмеяли торжественное открытие туалета с подогревом в коттеджном поселке "Белые росы" (Новосибирск ).

На это обратил внимание Илья Варламов в своем блоге, уточнив, что эту новость разнесли крупные издания РФ, как "проект всероссийского масштаба".

"На днях новосибирские депутаты торжественно открыли на остановке туалет, который был построен в рамках городской программы по благоустройству. Об этом уже сообщили KP.RU, Вести.Ру, Regnum и другие. В общем, явно очень крупный проект, почти всероссийского масштаба", – написал Варламов.

В России торжественно открыли общественный туалет с подогревом Фото: Совет депутатов города Новосибирска

По его словам, кроме туалета чиновники еще сделали остановочный павильон, новое асфальтовое покрытие, площадку для разворота и стоянки автобусов. На все ушло 4,5 млн. рублей.

В РФ торжественно открыли остановку с туалетом Фото: Совет депутатов города Новосибирска

"Давайте посмотрим, что из этого получилось. Вот, собственно, сами депутаты. Сзади можно увидеть и журналиста с микрофоном. Куда ж без этого – крупное событие ведь. Остановочный пункт, правда сделали его из какого-то дешевого профнастила. Ну и отапливаемый туалет! Инновационные технологии XXI века", – посмеялся Варламов.

Торжественное открытие остановки в РФ Фото: Совет депутатов города Новосибирска

Он удивился, почему из рядового события надо было сделать "великое открытие", поскольку это происходит из года в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре торжественное открытие туалета состоялось в Орловской области. Помещением первой необходимости тогда "порадовали" школьников.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.