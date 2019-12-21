В Апатитах Мурманской области России группа несовершеннолетних подралась с полицейскими.

Инцидент произошел после дискотеки для школьников в доме культуры, передают местные ресурсы. Мероприятие закончилось в 21:00, однако подростки отказались расходиться и пытались продолжить его. В результате был вызван наряд полиции.

По прибытии правоохранители заметили парня с бутылкой пива, который громко матерился. Драка произошла после того, как подростка пытались доставить в отделение – за него "вступились" знакомые.

Один из полицейских получил сотрясение мозга, травмы второго оказались менее серьезными.

Личности всех подростков вскоре установили, но их отпустили после "разъяснительной беседы". При этом Следственный комитет позже возбудил уголовное дело.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в России дети жестоко избили школьницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.