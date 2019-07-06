В России тайно похоронили сгоревших заживо подводников: фото и видео

В российском Санкт-Петербурге похоронили подводников, погибших на глубоководном аппарате "Лошарик" в Баренцевом море.

Так, траурная церемония рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке "Курск" прошла в закрытом режиме. Доступ на кладбище был ограничен, пишет Znak.com.

Проститься с погибшими моряками пришли больше тысячи человек, в том числе военное начальство и городские власти. На время церемонии на кладбище частично ограничили доступ для горожан.

ТАСС

Похороны прошли с воинскими почестями — в присутствии почетного караула, с ружейными залпами и исполнением государственного гимна.

Znak.com

Znak.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в российских территориальных водах в Баренцевом море во время пожара 1 июля погибли 14 моряков-подводников. Возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

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