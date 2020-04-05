В России священники пролетели над территорией Волгоградской области на самолете и совершили таким образом "крестный ход против коронавируса COVID-19".
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Они взяли с собой иконы и прочитали молитвы. Об этом написала пресс-служба Волгоградской епархии на своем сайте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В России священники на самолете устроили "крестный ход против коронавируса"
Волгоградская епархия
"Духовенство совершает молебное пение против губительного поветрия и смертоносной заразы перед иконами... и творит молитвы об излечении заболевших, о властях и жителях волгоградской земли, которые трудятся в период чрезвычайной ситуации – врачах, сотрудниках социальных и экстренных служб", – говорится в сообщении.
В России священники на самолете устроили "крестный ход против коронавируса"
Волгоградская епархия
В России священники на самолете устроили "крестный ход против коронавируса"
Волгоградская епархия
"С 5 апреля во весь период пребывания дома по благословению главы Волгоградской епархии митрополита Феодора верующие совершают особое домашнее молитвенное правило, в котором обращаются ко Господу нашему Иисусу Христу, Богородице и святым волгоградской земли", – добавила пресс-служба.
В России священники на самолете устроили "крестный ход против коронавируса"
Волгоградская епархия
В России священники на самолете устроили "крестный ход против коронавируса"
Волгоградская епархия
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