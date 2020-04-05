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5 апреля • обновлено в 17:08
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В России священники на самолете устроили "крестный ход против коронавируса". Фото

1.1т
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В России священники пролетели над территорией Волгоградской области на самолете и совершили таким образом "крестный ход против коронавируса COVID-19".

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Они взяли с собой иконы и прочитали молитвы. Об этом написала пресс-служба Волгоградской епархии на своем сайте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В России священники на самолете устроили "крестный ход против коронавируса"

В России священники на самолете устроили "крестный ход против коронавируса"

Волгоградская епархия

"Духовенство совершает молебное пение против губительного поветрия и смертоносной заразы перед иконами... и творит молитвы об излечении заболевших, о властях и жителях волгоградской земли, которые трудятся в период чрезвычайной ситуации – врачах, сотрудниках социальных и экстренных служб", – говорится в сообщении.

В России священники на самолете устроили "крестный ход против коронавируса"

В России священники на самолете устроили "крестный ход против коронавируса"

Волгоградская епархия

В России священники на самолете устроили "крестный ход против коронавируса"

В России священники на самолете устроили "крестный ход против коронавируса"

Волгоградская епархия

"С 5 апреля во весь период пребывания дома по благословению главы Волгоградской епархии митрополита Феодора верующие совершают особое домашнее молитвенное правило, в котором обращаются ко Господу нашему Иисусу Христу, Богородице и святым волгоградской земли", – добавила пресс-служба.

В России священники на самолете устроили "крестный ход против коронавируса"

В России священники на самолете устроили "крестный ход против коронавируса"

Волгоградская епархия

В России священники на самолете устроили "крестный ход против коронавируса"

В России священники на самолете устроили "крестный ход против коронавируса"

Волгоградская епархия

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Автор
Яра Дорош
Место
Россия Волгоград
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Конченей рпцшных попов нет ничего, какой народ такое и духовенство паххахаха
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Klymko Bogdan
Klymko Bogdan
Сперва Кремль от Люцифера очистите ,потом сифилитика Ленина в землю заройте а потом в грехах своих покайтесь.
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