В России супругов после свадебного фото посадили на 13 лет за госизмену

Суд в Калининграде признал супругов Антонину Зимину и Константина Антонца виновными в государственной измене за публикацию ими свадебных фото и видео с сотрудником ФСБ.

Об этом сообщило издание Север.Реалии. Зимину приговорили к 13 годам колонии строго режима, Антонца – к 12 годам и шести месяцам строгого режима.

Кроме того, супруги должны будут заплатить по 100 тысяч рублей в виде штрафа. А после отбытия наказания их свобода будет ограничена еще на один год.

Обвиняемые свою вину не признали. По словам отца Зиминой – Константина Зимина, приговор оглашали за закрытыми дверями.

Адвокат супругов сообщил, что приговор будет обжалован.

Напомним, директора Балтийского центра диалога культур Антонину Зимину и её мужа Константина Антонца арестовали в июле 2018 года. С того времени супруги находились в следственном изоляторе.

Их обвинили в том, что на видео и фотографиях с их свадьбы латвийские спецслужбы опознали действующего сотрудника ФСБ Максима Денисенко, который был гостем торжества.

Кроме того, следователи утверждают, что Антонец якобы передавал с помощью домашнего компьютера латвийской разведке документы с грифом "секретно", доступ к которым имел благодаря работе в минэкономики Калининградской области.

Супруги Зимина и Антонец Север.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, в России хотят приговорить к реальному тюремному сроку за госизмену супружескую пару, на свадебную видеозапись которой попал сотрудник ФСБ. Следствие также обвиняет супругов в том, что они якобы передавали секретные данные разведке Латвии.