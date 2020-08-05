В России супруги забили друг друга до смерти: у мужчины из глаза торчали ножницы

В Челябинске (Россия) нашли мертвой супружескую пару, которая недавно расписалась. Следователи полагают, что молодожены забили друг друга до смерти.

Об этом сообщает издание Ura.ru. Тела погибших обнаружили их соседи по коммунальной квартире. Свидетели рассказали, что слышали в их комнате шум, но потом все стихло. Позже, заглянув в дверь, люди увидели, что у женщины была пробита голова, а у мужчины из глазницы торчали ножницы.

Как сообщает издание, пара познакомилась по переписке в тот момент, когда погибший отбывал наказание в местах лишения свободы. Впоследствии там же они расписались, а после освобождения мужчина приехал жить к жене. Соседи отмечают, что молодожены часто ссорились.

Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что следователи завели уголовное дело по факту двойного убийства. Приоритетных версий две: либо молодожены в порыве ссоры забили друг друга до смерти, либо в трагедии виновен кто-то еще.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Воронеже (РФ) двое мужчин подозреваются в убийстве доктора химических наук Вячеслава Кузнецова, расчлененное тело которого несколько месяцев держали в соляной кислоте и хлоре на съемной квартире.