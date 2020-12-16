В России супругам грозит до 14 лет тюрьмы за свадебное видео с сотрудником ФСБ

В России хотят приговорить к реальному тюремному сроку за госизмену супружескую пару, на свадебную видеозапись которой попал сотрудник ФСБ.

Об этом написала российская газета "Коммерсантъ". Следствие также обвиняет супругов в том, что они якобы передавали секретные данные разведке Латвии.

Директора Балтийского центра диалога культур Антонину Зимину и её мужа Константина Антонца арестовали в июле 2018 года. С того времени супруги находятся в следственном изоляторе.

По информации издания, их обвинили в том, что на видео и фотографиях с их свадьбы латвийские спецслужбы опознали действующего сотрудника ФСБ Максима Денисенко, который был гостем торжества.

Кроме того, следователи утверждают, что Антонец якобы передавал с помощью домашнего компьютера латвийской разведке документы с грифом "секретно", доступ к которым имел благодаря работе в минэкономики Калининградской области.

В них шла речь о выделении средств региону из федерального бюджета для оказания материальной помощи резидентов особой экономической зоны Калининграда.

Государственные обвинители считают, что вина супругов полностью доказана. Они потребовали в суде 14 лет тюремного заключения для Зиминой и 13 лет для ее мужа.

Супруги настаивают на беспочвенности обвинений и не признают свою вину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Барнауле Федеральная служба безопасности РФ задержала российского военного, который якобы передавал секретные данные разведке Украины. Мужчина служил в Ракетных войсках стратегического назначения.