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В России студентов заставили отмаливать прогулы: разгорелся скандал

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На Урале студентам предложили закрыть прогулы за молебен в поддержку строительства храма.

Об этом, ссылаясь на двоих учащихся ВУЗа, сообщает "Новая газета", отмечая: подобный случай был зафиксирован в Уральском государственном горном университете (УГГУ) – "Студенческий профсоюз разослал предложение простить 2 пропуска физкультуры в обмен на посещение молебна в поддержку строительства храма Святой Екатерины".

"В доказательство своих слов студенты показали переписку с зампреда профсоюза Наринэ Медянниковой, в которой она утверждает, что никаких действий от студентов не потребуется, нужно только прийти и постоять на молебне", - отмечает издание.

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При этом подчеркивается: по словам студентов, около 20 учащихся УГГУ таки приняли предложение Медянниковой, уже опубликованное в сообществе "Типичный Екатеринбург" во "ВКонтакте", и пришли на молебен.

В России студентов заставили отмаливать прогулы: разгорелся скандал

"Новая газета"

В России студентов заставили отмаливать прогулы: разгорелся скандал

"Новая газета"

В то же время, издание акцентирует внимание на том, что представители самого профсоюза фактически отказались комментировать ситуацию – "Председатель профсоюза Ильдар Самигуллин, прочитав в соцсетях вопрос корреспондента, ответил только приветствием, а Медянникова закрыла свои аккаунты".

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Место
Россия
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