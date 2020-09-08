Эмиграционные настроения в России заметно усиливаются второй год подряд. Их уровень соответствует 1991 году, когда развалился Советский союз.

По данным опроса ВЦИОМ выяснилось 16% россиян хотели бы сменить постоянное место жительство, переехав за границу. В основном это молодежь. Еще в 2010-х об эмиграции говорили только 10-13% респондентов.

Сейчас среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет за эмиграцию высказались 38% опрошенных, в возрасте от 18 до 24 лет — 31%, в возрасте от 35 до 44 лет — 19%.

В группе старше 45 эта доля падает до 9%, а затем и до 4% среди россиян старше 60 лет.

Отметим, что впервые за все время доступных данных респонденты называют конкретные сроки, когда планируют это сделать. В два раза увеличилось число граждан, которые с этой целью изучают иностранный язык. В 2012 году таких было 16%, а теперь — 29%. Рекордное число опрашиваемых 21% — консультируются со знакомым, которые уже уехали за границу.

Интересно, что теми, кто желает уехать из страны движут не только поиски более высокого уровня жизни (около половины опрашиваемых), но и неприятие действующей власти в России и ее политики (21%).

Более чем вдвое — с 7% до 17% — подскочила доля тех, кто возмущен ситуацией с правами человека и соблюдением законов в стране. Невозможностью карьерного роста и ведения бизнеса недовольны 9% (ранее этот показатель не превышал 2%).

По данным Всемирного банка, на 2017 год 10,6 миллиона граждан РФ эмигрировали в поисках работы. По абсолютной численности эмигрантов Россия прочно держит лидерство среди 24 государств, которые ВБ относит к региону "Европа и Центральная Азия".

В относительном выражении потери составляют 9,7% трудоспособного населения страны.

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