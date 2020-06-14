В России столкнулись два пассажирских самолета: видео ЧП

Новости России 14:20, 14.06.2020 Обновлено: 14:46, 14.06.2020

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге на взлетной полосе столкнулись два самолета.

Как сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке", не разъехались лайнеры авиакомпаний “Уральские авиалинии” и S7 – один зацепил крылом другого (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В аэропорту Пулково столкнулись два самолета

В результате у одного из бортов снесло хвостовой стабилизатор.

Оба самолета в этот момент собирались взлетать: один должен был отправиться в Иркутск, другой – в Калининград.

"Утечки топлива нет (хотя емкости находятся как раз в крыльях), пассажиров эвакуируют", – говорится в сообщении.

Никто не пострадал, аэропорт работает в штатном режиме.

Telegram\Mash на Мойке
Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Лаосе пассажирский самолет авиакомпании Thai Airways случайно столкнулся с бизнес-джетом и снес ему хвост.

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