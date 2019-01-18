В России столкнулись два истребителя: озвучены причина и новые подробности

Основной версией столкновения двух истребителей Су-34 в России над Хабаровским краем считается ошибка экипажа.

Об этом со ссылкой на собственные источники в силовых структурах пишет ТАСС. Известно также, что ранее рассматривалась версия технических неполадок одного из бортов.

"Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись утром 18 января в полете над Японским морем, предварительно, из-за ошибки пилотирования", — пояснил собеседник агентства.

Также стало известно, что в воде нашли пилота, который катапультировался. Он успел это сделать до того, как истребитель рухнул в Татарский пролив. Мужчина жив, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Су-34 РИА

Экипаж второго истребителя сумел посадить его со сломанным двигателем. После этого он отправился на военную базу.

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Как писал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года в Нижегородской области потерпел крушение самолет МИГ-31. Он упал во время учебного полета, летчики успели катапультироваться. Отмечается, что МИГ-31 развалился в воздухе, а перед падением загорелся.

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