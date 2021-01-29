В России лоб в лоб столкнулись автобус и грузовик, погибли 10 человек, ранены – 14. Фото

В Самарской области в районе населенного пункта Заборовка при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли десять человек.

Об этом пишет ИА ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета России по региону. Еще 14 человек пострадали (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как сообщили журналисты со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям РФ, по предварительным данным, на 873-м км трассы М-5 "Урал" столкнулись микроавтобус с грузовиком DAF с полуприцепом.

"Полуприцеп занесло, и он столкнулся с микроавтобусом... на месте работают спасатели и правоохранительные органы", – уточнил собеседник издания.

Удар был такой силы, что некоторых пассажиров пришлось деблокировать из искореженных автомобилей.

В областном Минздраве уточнили, что на месте аварии работает бригада скорой помощи.

В СК РФ Самарского региона проинформировали, что следователи начали доследственную проверку инцидента.

Фото с места трагедии Telegram Раньше всех. Ну почти.

Погибли десять пассажиров Telegram Раньше всех. Ну почти.

Еще 14 человек пострадали Telegram Раньше всех. Ну почти.

Некоторых пассажиров пришлось деблокировать Telegram Раньше всех. Ну почти.

Спасатели на месте аварии Telegram MASH

ДТП произошло в Самарской области Telegram MASH

На месте работали спасатели Telegram MASH

Заборовка на карте России google.com.ua

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